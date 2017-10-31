Депутат предлагает разработать программу по установке «лежачих полицейских» на въездах во дворы Пскова

15:57, 31 октября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин предложил разработать и принять муниципальную программу по установке искусственных дорожных неровностей (ИДН, «лежачий полицейский») на въездах во дворы во всем городе. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова, которое проходит сегодня, 31 октября.

При рассмотрении вопроса «О выполнении решений предыдущих комиссий» было сообщено, что ранее депутат гордумы Пскова Григорий Стороненков обращался по вопросу установки искусственной дорожной неровности на подъезде к домам №№ 26, 28, 30 по улице Алёхина. 30 октября состоялось выездное заседание комиссии, однако представители Управления городского хозяйства и ГИБДД выступили против установки «лежачего полицейского» в этой точке.

Представитель ГИБДД пояснила, что на проезде к домам и так установлен знак «Жилая зона», в которой действует ограничение скоростного режима и у пешеходов есть преимущества для движения. Она отметила, что это локальная территория, где многие жильцы друг друга знают, и «просто нужно воспитывать культуру вождения».

Тем более, добавила представительница ГИБДД, там нужна по ГОСТу дорогостоящая искусственная дорожная неровность, которая быстро выходит из строя и требует регулярного ремонта. Однако непонятно, кто будет обслуживать.

Представители УГХ подержали правоохранителей, отметив, что ИДН в основном устанавливаются возле социальных, детских учреждений, а на въезде во дворы их ставить неправильно.

Григорий Сторонков не согласился. Он заявил, что это межквартальный проезд, соединяющий несколько дворовых территорий. Депутат напомнил, что там уже происходил несчастный случай – ребёнок попал под колеса автомобиля. Он отметил, что ему заявили, что это «неустойчивая статистика», однако он не согласен с таким подходом: «Самое главное – это человеческая жизнь».

Областной парламентарий Юрий Сорокин поддержал Григория Стороненкова: «ИДН – единственный действенный метод борьбы со скоростной ездой. Мы прекрасно знаем, что никто эти знаки не соблюдает, а у сотрудников ГИБДД. Я бы не отказывал, а отложил, чтобы когда деньги в бюджете будут [установить ИДН]».

Председатель комиссии, и. о. заместителя главы администрации Пскова Светлана Исекеева отметила, что при таком подходе надо устанавливать ИДН во всех дворах, особенно тех, которые прошли сейчас ремонты. «В нашем дворе недавно задавили человека, потому что человек просто не посмотрел – машина ехала задом, - добавила она. – Муниципалитет не может установить ИДН во всех дворах».

«Это не двор, это 4 дома, соединенные межквартальным проездом», - настаивал Григорий Стороненков. «Мы можем собрать жителей этих 4 дворов и предложить поставить ИДН и его содержать?» - поинтересовалась Светлана Исекеева. Депутат отметил, что это всё же не дворовая территория, а межквартальный проезд, там ездят не только жители, но и грузовой транспорт, и такси, и спецтехника для вывоза мусора.

Зампредседателя УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич напомнил, что ИДН может ставиться только на границе жилой зоны, а не внутри. «И ИДН по ГОСТу в реальности не снизит скорость, реально снизит скорость только ИДН с отклонением от ГОСТа, которые обычно ставят у себя во дворах сами жители», - добавил он.

Юрий Сорокин предложил разработать и принять муниципальную программу по установке ИДН на въездах во дворы во всем городе. Светлана Исекеева согласилась с ним, но предположила, что такая программа «зависнет» из-за отсутствия финансирования на годы и будет «только на бумаге».