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Общество

Первенство Псковской области по панкратиону пройдет 18 ноября

Первенство Псковской области по панкратиону пройдет 18 ноября. Об этом сегодня, 31 октября, в прямом эфире проекта ПАИ-live заявил президент Федерации грэпплинга и панкратиона Псковской области Андрей Зеленко.

По его словам, открытое Первенство пройдет с 18 по 19 ноября. Следующий турнир стартует через 2-3 недели, а в преддверии Нового года, 24 декабря, состоятся «бои в клетке».

Кроме того, Андрей Зеленков рассказал о своих воспитанниках: «Наши ребята выступали на Чемпионате России. Мы можем выступать везде. Глеб правильно сказал, что это думающий вид спорта».

По его словам, в Псковской области панкратионом занимаются порядка 100 спортсменов, в Пскове – около 50-60 человек. Все они выступают на турнирах.

«С этого года мы будем проводить тренировки, мастер-классы, наконец-то зал новый выстроили, открыли. В прошлом году провели около 10 турниров. За год мы развили понимание, что такой спорт существует в Пскове. В следующем году проводим в Пскове турнир по панкратиону, мы должны будем получить субсидии от Государственного спорткомитета области», - заключил Андрей Зеленков.

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