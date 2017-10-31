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Общество

«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику

Члены комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова не поддержали предложение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по установке искусственной дорожной неровности (ИДН) на подъезде к домам №№ 26, 28, 30 на улице Алёхина (ЖК «Парадный квартал»). Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комиссии, которое проходит сегодня, 31 октября.

Без фиксации в протоколе заседания его члены решили, что Управление городского хозяйства администрации Пскова подготовит письмо на руководителя компании-застройщика с просьбой установить ИДН за свой счёт. «Хотя я считаю, что один ИДН там ничего не даст, потому что он не снижает скорость», - отметила председатель комиссии, и.о. замруководителя администрации Пскова Светлана Исекеева.

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