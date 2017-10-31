«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику

16:07, 31 октября 2017, ПАИ

Члены комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова не поддержали предложение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по установке искусственной дорожной неровности (ИДН) на подъезде к домам №№ 26, 28, 30 на улице Алёхина (ЖК «Парадный квартал»). Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комиссии, которое проходит сегодня, 31 октября.

Без фиксации в протоколе заседания его члены решили, что Управление городского хозяйства администрации Пскова подготовит письмо на руководителя компании-застройщика с просьбой установить ИДН за свой счёт. «Хотя я считаю, что один ИДН там ничего не даст, потому что он не снижает скорость», - отметила председатель комиссии, и.о. замруководителя администрации Пскова Светлана Исекеева.