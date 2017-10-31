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Общество

Жители Стахановской просят закрыть сквозной проезд на Вокзальную в Пскове

Жители улицы Стахановской обратились в комиссию по безопасности дорожного движения администрации города Пскова с просьбой о закрытии сквозного проезда на улицу Вокзальную. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии, которое проходит сегодня, 31 октября.

Две заявительницы пояснили, что автомобили быстро ездят по Стахановской в сторону Вокзальной и в обратном направлении. При этом, по словам псковичек, там узкие пешеходные дорожки, а дети, которые приезжают в школу № 18, идут через дворы в этом районе. «Неоднократно я лично вытаскивала детей из-под колёс машин, машины несутся со скоростью 120 км/ч», - сказала заявительница.

«К нам кто только не приезжал – Цецерский, Калашников [глава города Пскова Иван Цецерский и и. о. главы администрации города Игорь Калашников – ПАИ], кому мы только не писали…», - добавила вторая псковичка.  

«Мы не против – пусть Скорая, полиция, такси ездят – те, кому нужно. Но чтобы не все», заключила жительница Стахановской.

И. о. заместителя главы администрации Пскова Светлана Исекеева отметила, что если на данном участке не будет сквозного проезда, то машинам Скорой помощи, пожарной службы и «АСПО» негде будет развернуться. В связи с этим она предложила установить искусственнее дорожные неровности, однако женщины сказали, что машины перепрыгивают «лежачих полицейских» и «мчат дальше, хотя дорога и разбита».

 «Это ещё хорошо, что разбита, иначе бы они вообще под 200 км/ч гоняли», - заметила Светлана Исекеева.

Также участники заседания обсудили возможность установки шлагбаума.

В итоге члены комиссии решили выехать на место и обсудить вопрос вместе с жителями Стахановской, чтобы вернуться к решению на следующем заседании.

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