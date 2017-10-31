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Общество

Псковские панкратионщики будут тренироваться в индима

Президент Федерации панкратиона в Псковской области Андрей Зеленков сегодня, 31 октября, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал о традиционном костюме этой борьбы: «На мировом уровне спортсмены выступают в специальных костюмах – индима. Форма там не такая, как в России. Мы сейчас тоже перестроились и купили такие балахоны, будем пробовать». 

Обычно в панкратионе борются без захватов, все при равных условиях, только шорты и облегающая майка», - добавил он.

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