Псковские панкратионщики будут тренироваться в индима

18:20, 31 октября 2017, ПАИ

Президент Федерации панкратиона в Псковской области Андрей Зеленков сегодня, 31 октября, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал о традиционном костюме этой борьбы: «На мировом уровне спортсмены выступают в специальных костюмах – индима. Форма там не такая, как в России. Мы сейчас тоже перестроились и купили такие балахоны, будем пробовать».

Обычно в панкратионе борются без захватов, все при равных условиях, только шорты и облегающая майка», - добавил он.