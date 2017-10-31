Вместо смены режима работы светофора на перекрестке улиц Чудской и Поземского псковичам посоветовали учить ПДД

16:14, 31 октября 2017, ПАИ

Вместо смены режима работы светофора на перекрёстке улицы Чудской и Леона Поземского псковичам посоветовали учить Правила дорожного движения. С таким заявление выступил заместитель председателя городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич, передаёт с заседания 31 октября корреспондент Псковского агентства информации.

Заявитель, который просил изменить режим работы светофора, пояснил, что при повороте к мосту Александра Невского с улицы Леона Поземского загораются сразу две стрелки: со стороны Гдова направо и со стороны центра налево. Таким образом, два встречных потока поворачивают на одну дорогу, автомобили часто притираются. «На моих глазах были 2 аварии. В это же время кому-то надо повернуть к новой «Пятёрочке», сзади бибикают, почему ты затормозил», - рассказал пскович. Кроме того, он отметил, что в это же время там загорается и «зелёный» для пешеходов. «Я предлагаю сделать разрыв между стрелками: пусть, кто едет из Гдова направо, стоят дольше», - предложил заявитель.

«Этот вопрос неоднократно рассматривался с выездом на место. Этот режим работы позволил ликвидировать пробки со стороны Гдова, а граждане должны учить ПДД, когда садятся за руль, - заявил в ответ Евгений Зинкевич. - В частности, правила проезда перекрёстков. Мы впервые смогли разрядить выезд, в том числе и для автобусов. На сегодняшний день обстановка там вполне нормальная, наверное, просто водители должны открыть правила, там такая ситуация рассматривается».

Представитель городского ГИБДД отметил, что ситуацию может спасти, если одна из частей пешеходного перехода не будет работать, когда автомобили поворачивают. «Если не будет помехи со стороны пешеходов, это ситуацию улучшит. А если запрещать там правый или левый поворот, мы создадим пробки», - подчеркнул инспектор.

Председатель комиссии, и. о. заместителя главы администрации Пскова Светлана Исекеева отметила, что в перспективе ожидается реконструкция улицы и строительство новых жилых домов, схема движения будет пересматриваться: Леона Поземского должна стать полноценно четырехполосной. Поэтому она предложила временно отложить вопрос, а когда будет обсуждаться схема движения при реконструкции, обещала снова позвать заявителя для обсуждения.