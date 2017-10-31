В День народного единства в Пскове пройдет концерт «Многонациональное разноцветье»

16:16, 31 октября 2017, ПАИ

4 ноября в 15:00 в Доме офицеров в Пскове состоится торжественное мероприятие «Многонациональное разноцветье», посвящённое празднованию Дня народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В концерте примут участие представители диаспор Псковской области: псковская областная общественная организация «Центр чеченской культуры «Барт» («Единство»), Псковская региональная общественная правозащитная организация «Армянская община «Урарту», псковская областная армянская общественная организация социальной поддержки соотечественников «Маштоц», региональная общественная организация землячества «Дагестан», Азербайджанская национально-культурная автономия, Псковская еврейская община, таджикско-узбекская диаспора Псковской области, псковская региональная общественная организация «Сакта», псковская областная общественная организация литовское культурно-творческое общество «Гинтарас», кыргызская диаспора, представители народа сето.

Впервые в этом мероприятии примут участие студенты ПсковГУ из Узбекистана, Таджикистана, Латвии. Участники концерта представят творческие номера, характеризующие особенность национальной культуры диаспоры. Также выступит псковский ансамбль «Русские узоры».

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс-выставка детских рисунков «Широка страна моя родная», фотовыставка «Разные, но нее чужие - мир через культуры» и выставка национальных сувениров. По завершению мероприятия для гостей будет организован круглый стол для представителей разных диаспор.

В это же время Городской культурный центр проведет встречу в клубе любителей музыкальной культуры «Песня русская». В 17:00 в Летнем саду (Октябрьский проспект, 34) состоится праздничный вечер для людей элегантного возраста «Рио-рита».