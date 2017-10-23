В греческом зале: ПАИ-live с Глебом Шадриным и Андреем Зеленко
Сегодня, 31 октября, гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали призер Чемпионата мира по панкратиону пскович Глеб Шадрин и президент Федерации грэпплинга и панкратиона Псковской области Андрей Зеленко.
В эксклюзивном ирнтервью ПАИ они рассказали о «серебряном» бое на мировом турнире в Сочи, о древнегреческих корнях нового для Псковской области вида еидноборств, назвали дату приезда в Псков знаменитого бойца ММА Александра Шлеменко и рассказали, почему для тренировок перед мировыми турнирами им пришлось срочно заказывать индимы.