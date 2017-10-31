Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом

16:40, 31 октября 2017, ПАИ

Все чаще сегодня конкурсы проходят в популярном формате баттла. Так изначально в рэпе называли словесный поединок оппонентов. Запуск Versus принято считать началом взлета в России так называемых офлайн- и онлайн-баттлов. В онлайне битвы проходили обязательно с объявлением темы на раунд.

Не осталась в стороне и Псковская область. В рамках премии Медиа-холдинга Псковской области «Народное признание – 2017» мобильный оператор Tele2 запускает конкурс «Псков vs Северо-Запад» в этом модном формате. Его участникам предстоит разгадать уникальные факты о малой родине, которыми Псковская область отличается от других регионов Северо-Запада.

Конкурс проходит в группе «Псковского агентства информации» в социальной сети «ВКонтакте». До 12 декабря раз в неделю по вторникам там будут появляться сообщения с интересными фактами о различных регионах. В комментариях участникам конкурса предстоит рассказать об аналогичных явлениях в Псковской области. Первый баттл состоялся сегодня, 31 октября.

В баттле против Пскова будут участвовать Архангельская, Вологодская, Мурманская, Калининградская области, Санкт-Петербург и Республика Карелия. Участник каждого состязания, первым предложивший правильный ответ, получит подарок от Tele2.

«За последний год у нас произошел целый ряд значимых событий и достижений. Главное - мы запустили сеть 4G в Псковской области, а также ввели новые тарифы, простые и удобные услуги «Перенос остатков» и «Обмен минут на Гб», которые стали востребованными среди наших абонентов. И мы хорошо знаем, насколько важно ставить амбициозную цель и достигать высокого результата, поэтому с радостью выступаем партнером конкурса «Народное признание», где лучших выбирают сами жители Псковской области», - рассказал Максим Замахин, директор псковского филиала Tele2.

Tele2 второй год поддерживает премию ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» в который входят: «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача». В этом году традиционно с помощью интернет-голосования будут определены победители в 11 номинациях, которые представляют достижения Псковской области далеко за пределами региона.