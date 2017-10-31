Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области

16:36, 31 октября 2017, ПАИ

31 октября в Псковской области состоялись антитеррористическое учение «Арсенал-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, отдел Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, подразделений МО РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила попытку нападения на один из объектов Министерства обороны Российской Федерации, расположенный в Псковской области. Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Отметим, что антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.