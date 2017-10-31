Регионам с высоким уровнем коммерческого долга предоставят целевой кредит из федерального бюджета

16:41, 31 октября 2017, ПАИ

Объём рыночного долга российских регионов составил 1 трлн рублей, что составляет почти половину госдолга субъектов РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед членами правительства. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 - половину собственных доходов. Важно найти решение для субъектов РФ, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», — отметил он.

Владимир Путин поручил принять меры для снижения объема коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины их собственных доходов. Кроме того, глава российского государства заявил, что регионам с высоким уровнем коммерческого долга будет предоставлен целевой кредит из федерального бюджета для погашения части рыночного долга.

«Мы идем на такой шаг в исключительном порядке. В дальнейшем будем придерживаться принятого ранее решения - в следующей трехлетке откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации», - добавил он.

По словам министра финансов Антона Силуанова, помощь регионам придет до конца года. Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Госдумы. На частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд рублей, посчитал Силуанов.