0
16:40
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
16:36
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
16:07
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
15:00
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:12
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
13:57
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
13:37
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019
Еще новости
Общество

Депутат предложил установить в псковских дворах «лежачих полицейских» на «ганзейские денежки»

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин предложил использовать на реализацию муниципальной программы по установке во дворах города искусственных дорожных неровностей (ИДН) «ганзейские денежки». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания о безопасности дорожного движения администрации города Пскова комиссии, которое проходит сегодня, 31 октября. Напомним, ранее Юрий Сорокин предложил разработать и принять муниципальную программу по установке ИДН на въездах во дворы во всем городе.

«А что такое «ганзейские денежки» в вашем представлении?..» - поинтересовалась у парламентария председатель комиссии, и.о. замруководителя администрации Пскова Светлана Исекеева. «Ну как, миллиарды рублей...» - пояснил депутат.

«Понимаете, «ганзейские денежки» это такая абстрактная… Ладно, это другая тема – не будем об этом...» - сказала Светлана Исекеева.

Она также отметила, что каждый год уходит «приличная сумма средств» на то, чтобы ремонтировать старые ИДН возле школ и детсадов Пскова.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
31 октября 2017
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
31 октября 2017
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
31 октября 2017
«Лежачего полицейского» в «Парадном квартале» Пскова предложат установить застройщику
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
31 октября 2017
Стартовал ПАИ-live с псковским призером Чемпионата мира по панкратиону (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
31 октября 2017
Осадки и температура около нормы ожидается в Псковской области в ноябре
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
31 октября 2017
«Отцы Хороших Звуков» номинированы на «Народное признание - 2017»
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019
31 октября 2017
В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019 4
Игорю Батову «надоело за всеми подтирать»
31 октября 2017
Игорю Батову «надоело за всеми подтирать»

Идет загрузка...