Депутат предложил установить в псковских дворах «лежачих полицейских» на «ганзейские денежки»

16:44, 31 октября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин предложил использовать на реализацию муниципальной программы по установке во дворах города искусственных дорожных неровностей (ИДН) «ганзейские денежки». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания о безопасности дорожного движения администрации города Пскова комиссии, которое проходит сегодня, 31 октября. Напомним, ранее Юрий Сорокин предложил разработать и принять муниципальную программу по установке ИДН на въездах во дворы во всем городе.

«А что такое «ганзейские денежки» в вашем представлении?..» - поинтересовалась у парламентария председатель комиссии, и.о. замруководителя администрации Пскова Светлана Исекеева. «Ну как, миллиарды рублей...» - пояснил депутат.

«Понимаете, «ганзейские денежки» это такая абстрактная… Ладно, это другая тема – не будем об этом...» - сказала Светлана Исекеева.

Она также отметила, что каждый год уходит «приличная сумма средств» на то, чтобы ремонтировать старые ИДН возле школ и детсадов Пскова.