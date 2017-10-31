Из-за дождей городским властям пришлось продлить работы по благоустройству Пскова

16:57, 31 октября 2017, ПАИ

Из-за дождей руководству Пскова пришлось продлить срок работ по программе «Формирование современной городской среды». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, о реализации программы в 2017 году доложил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города (УГХ) Дмитрий Таратынов.

Он отметил, что по муниципальному контракту работы ведутся на 13 объектах. В график реализации программы внесли свои коррективы погодные условия: в связи с тем, что в течение месяца 17 дней шли дожди, работы были остановлены, поэтому принято решение о продлении срока выполнения работ до 9 ноября. Кроме того, в рамках программы капитального ремонта велось строительство канализации в четырех дворах по улице Леона Поземского, включенных в программу «Формирование современной городской среды». Чтобы не нарушать благоустройство этих дворов, асфальтирование отложено до окончания строительства канализации.

В ходе заседания участники внесли изменения в персональный состав комиссии. В нее вошли депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Елена Полонская, Валерий Тюменцев и Сергей Колосов, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров и начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ Екатерина Вишнякова.

Члены комиссии также обсудили вопрос о проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 годы.