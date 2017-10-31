Стоянку на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове решено запретить

17:04, 31 октября 2017, ПАИ

Стоянку на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове решено запретить. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации соответсвующее решение принято 31 октября на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. С инициативой выступил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Он поблагодарил за дорожные работы на улице 128-й Стрелковой дивизии - в этом году там сменили асфальт. По его словам, были претензии, что асфальт клали в дождь, но затем подрядчик приостановил работы, и дальше технология соблюдалась.

По существу он отметил, что «к этой благостной картине нужно сделать небольшое дополнение». Юрий Сорокин сообщил, что сотрудники близлежащеей организации (речь о ДСК) оставляют свои автомобили вдоль улицы 128-й Стрелковой дивизии от ее пересечения с улице Вокзальной в сторону площади Героев-десантников.

Также он попросил комиссию обратиться к железнодорожникам, чтобы те отремонтировали переезд, который «из-за своей разбитости сдерживает скорость потока». «К тому же в районе переезда заборы ну просто позорно выглядят. Там заборы просто падают, это лицо города, въезд в город», - отметил Юрий Сорокин и добавил, что город должен с этим вопросом обратиться к собственникам.

Представитель УГХ сообщил, что железнодорожники уже запланировали капремонт переезда на 2018 год. Планируется заменить, в частности, автоматчиеские барьеры, которые уже выработали свой ресурс.

Председатель комиссии, и. о. заместителя главы администрации Пскова Светлана Исекеева согласилась с предложением депутата по запрету стоянки вдоль улицы 128-й Стрелковой дивизии. «Сотрудникам ДСК просто лень парковаться на штатной парковке и потом далеко идти вдоль забора», - добавила она.