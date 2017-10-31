На 29 пешеходных переходах Пскова появится дополнительное освещение

16:56, 31 октября 2017, ПАИ

В Пскове на 29 пешеходных переходах появится дополнительное освещение. Такое заявление сделал начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ Ерем Сафарян сегодня, 31 октября, в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Ерема Сафаряна, контракт по устройству допосвещения на пешеходных переходах уже подписан и исполняется. До 31 декабря все работы будут завершены. «Мы эту работу не прекратим, пока у нас все пешеходные переходы на территории Пскова не будут засвечены должным образом», - отметил он.

Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса о мерах по обеспечению круглогодичной различимости дорожной разметки и выполнению мероприятий по обустройству линий наружного освещения города, представительница ГИБДД отметила, что количество ДТП увеличивается из-за слаборазличимой дорожной разметки и плохого освещения улиц. Она предложила использовать не лакокрасочное покрытие, а термопластик для разметки на дорогах. Такое предложение поддержал и представитель ДПС.

Председатель комиссии, и.о. замруководителя администрации Пскова Светлана Исекеева поинтересовалась о ремонте и содержании такой разметки. В свою очередь, представитель ДПС пояснил, что ремонт осуществляется фрезерованием, а по истечении 3 лет, рекомендовал «подровнять» разметку из термопластика лакокрасочным покрытием, у школ – 2 раза в год. Он объяснил это тем, что в основном разметка стирается во время уборки города от снега в осенне-зимний период.

Светлана Исекеева отметила, что предложение интересное выразила желание изучить вопрос новой разметки и попробовать технологию. Она также поручила выставить в контракте на реконструкцию улицы Свердлова пункт о новой дорожной разметке, а при реконструкции улицы Поземского такую разметку уже будут тестировать на дорогах.

Представитель ДПС отметил, что разметку 1.1 и 1.3 можно делать дорогим пластиком, а 1.5 – достаточно лакокрасочным покрытием. «А пешеходники хотелось бы чтобы все были в пластике», - заключил он.