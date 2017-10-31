Круговые перекрестки Пскова приведут в соответствие с ПДД в течение 2-х недель

17:00, 31 октября 2017, ПАИ

Круговые перекрестки Пскова приведут в соответствие с Правилами дорожного движения в течение ближайших двух недель. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова, которое проходит сегодня, 31 октября.

Представитель ГИБДД напомнила, что 30 октября в России вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым на всех круговых перекрёстках обязательно устанавливается приоритет кругового движения.

В течение двух недель надо привести в соответствие с новыми правилами ситуацию в Пскове: демонтировать некоторые знаки, поставить знаки «Уступи дорогу». Эту работу проконтролируют сотрудники комиссии, которые выедут на четыре псковских перекрестка, которых коснутся нововведения.