0
20:50
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
17:22
Борьба добра с бобром
17:16
Андрей Турчак зарегистрирован депутатом Псковского областного Собрания
13:53
От клоунады до рынка
17:26
Политсовет псковского отделения «ЕР» выдвинул Турчака на должность сенатора от областного Собрания
15:25
Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик
15:05
Заседание Псковской городской Думы 27 октября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Депутат Госдумы встретился с гдовскими депутатами от «Единой России» и посетил местные предприятия

31 октября депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский находится в Гдовском районе с рабочей поездкой. Как сообщил Псковскому агентству информации парламентарий, он уже провёл в муниципалитете три встречи: посетил ООО «Ветвенник», которое занимается выращиванием рыбы, встретился с представителями фракции «Единая Россия» в Гдовском районном Собрании депутатов и провёл встречу по работе фонда «Земляки».

«Все эти встречи были запланированы, и одна из значимых - это работа с фракцией «Единая Россия», - рассказал Александр Козловский. На встрече обсуждался бюджет РФ на 2018 год,  который сейчас утверждается в стране, а также работа партийных программ в Гдовском районе. «Было отмечено, что надо более усиленно работать в этом направлении, и потребуется не только работа депутатов Госдумы, областного Собрания, но и депутатов районных собраний, надо занимать активную позицию», - отметил парламентарий и пообещал привлечь в Гдовский район дополнительные деньги по партийным проектам.

Также Александр Козловский обсудил с депутатами районного Собрания проблему ремонта сельских дорог, многие из которых тупиковые, в связи  с чем требуются дополнительные единицы техники для их обслуживания. Депутат Госдумы сообщил, что займётся данными вопросами совместно с Госкомитетом Псковской области по транспорту, администрацией региона и врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

«Также мы проговорили, каким образом будем выстраивать взаимодействие», - продолжил Александр Козловский. Он подтвердил заинтересованность в совместной работе и налаживании отношений, а также заявил о достигнутой договорённости о сотрудничестве с врио губернатора.

Коснулись участники встречи и вопроса выборов главы Гдовского района. «Фракция единодушно включена в работу, которая связана с выборами. У нас остается несколько дней до 12 ноября, и мы должны сейчас поддержать кандидата от «Единой России», чтобы потом вместе командой работать на благо Гдовского района»,  - подчеркнул депутат Госдумы.

Сегодня Александр Козловский также посетит ЗАО «Гдовский рыбозавод», на котором бывал ранее. Там он, как депутат Госдумы и член комитета по экономической политике и промышленности, планирует обсудить проблемы, связанные с развитием предприятия, чтобы оказать необходимую поддержку на федеральном уровне. Также в ходе встречи он расскажет о существующих в РФ программах по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
30 октября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в реализации в Псковской области приоритетных проектов
Андрей Турчак зарегистрирован депутатом Псковского областного Собрания
30 октября 2017
Андрей Турчак зарегистрирован депутатом Псковского областного Собрания
Политсовет псковского отделения «ЕР» выдвинул Турчака на должность сенатора от областного Собрания
27 октября 2017
Политсовет псковского отделения «ЕР» выдвинул Турчака на должность сенатора от областного Собрания 7
Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик
27 октября 2017
Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик 1
Заседание Псковской городской Думы 27 октября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 октября 2017
Заседание Псковской городской Думы 27 октября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вопрос о разрешении оплатить уже построенный в Пскове дом вызвал дискуссию в гордуме из-за узких проёмов в санузлах
27 октября 2017
Вопрос о разрешении оплатить уже построенный в Пскове дом вызвал дискуссию в гордуме из-за узких проёмов в санузлах
Повторный приём заявок от претендентов на должность сити-менеджера Пскова завершится 25 ноября
27 октября 2017
Повторный приём заявок от претендентов на должность сити-менеджера Пскова завершится 25 ноября
13-ая сессия Псковского областного собрания депутатов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
26 октября 2017
13-ая сессия Псковского областного собрания депутатов (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...