Депутат Госдумы встретился с гдовскими депутатами от «Единой России» и посетил местные предприятия

17:30, 31 октября 2017, ПАИ

31 октября депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский находится в Гдовском районе с рабочей поездкой. Как сообщил Псковскому агентству информации парламентарий, он уже провёл в муниципалитете три встречи: посетил ООО «Ветвенник», которое занимается выращиванием рыбы, встретился с представителями фракции «Единая Россия» в Гдовском районном Собрании депутатов и провёл встречу по работе фонда «Земляки».

«Все эти встречи были запланированы, и одна из значимых - это работа с фракцией «Единая Россия», - рассказал Александр Козловский. На встрече обсуждался бюджет РФ на 2018 год, который сейчас утверждается в стране, а также работа партийных программ в Гдовском районе. «Было отмечено, что надо более усиленно работать в этом направлении, и потребуется не только работа депутатов Госдумы, областного Собрания, но и депутатов районных собраний, надо занимать активную позицию», - отметил парламентарий и пообещал привлечь в Гдовский район дополнительные деньги по партийным проектам.

Также Александр Козловский обсудил с депутатами районного Собрания проблему ремонта сельских дорог, многие из которых тупиковые, в связи с чем требуются дополнительные единицы техники для их обслуживания. Депутат Госдумы сообщил, что займётся данными вопросами совместно с Госкомитетом Псковской области по транспорту, администрацией региона и врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

«Также мы проговорили, каким образом будем выстраивать взаимодействие», - продолжил Александр Козловский. Он подтвердил заинтересованность в совместной работе и налаживании отношений, а также заявил о достигнутой договорённости о сотрудничестве с врио губернатора.

Коснулись участники встречи и вопроса выборов главы Гдовского района. «Фракция единодушно включена в работу, которая связана с выборами. У нас остается несколько дней до 12 ноября, и мы должны сейчас поддержать кандидата от «Единой России», чтобы потом вместе командой работать на благо Гдовского района», - подчеркнул депутат Госдумы.

Сегодня Александр Козловский также посетит ЗАО «Гдовский рыбозавод», на котором бывал ранее. Там он, как депутат Госдумы и член комитета по экономической политике и промышленности, планирует обсудить проблемы, связанные с развитием предприятия, чтобы оказать необходимую поддержку на федеральном уровне. Также в ходе встречи он расскажет о существующих в РФ программах по поддержке малого и среднего бизнеса.