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Общество

В ноябре на перекрёстках Пскова появятся знаки «Движение по полосам»

В ноябре на перекрёстках Пскова появятся знаки «Движение по полосам», сообщили представители Управления городского хозяйства Пскова, отвечая на вопрос представителя общественной организации «Убитые дороги». Об этом с заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Общественник отметил, что на трёх перекрёстках модернизировали светофорные объекты, появились дополнительные стрелки: Рижский – Народная, Октябрьский – Гражданская и Труда – Звёздная, однако нет знаков «Движение по полосам», поэтому у водителей возникают вопросы, можно ли ехать прямо из ряда для стрелки, когда горит зелёный для езды прямо.

Кроме того, представитель «Убитых дорог» обратил внимание, что на улице Балтийской, где дорога заворачивает в сторону Коммунальной, нет кнопки включения зелёного сигнала для пешеходов на разделительной полосе. «Дети забегают на мигающий зелёный, не успевают пробежать всю дорогу, остаются на разделительной полосе и оказываются там в ловушке», - отметил он.

Представители УГХ ответил, что «теперь сделать кнопку сложно», так как надо тянуть линию, ломать плитку и т. п. Однако председатель комиссии, и. о. главы администрации Пскова Светлана Исекеева подчеркнула, что «делать нужно» при первой финансовой возможности. 

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