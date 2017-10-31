Пешеходный переход решено сохранить на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе в Пскове

17:41, 31 октября 2017, ПАИ

Члены комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова не поддержали ликвидацию регулируемого пешеходного перехода возле пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе. Такое заявление сделал начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ Ерем Сафарян сегодня, 31 октября, в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представительница ГИБДД отметила, что в основном на данном участке пользуются расположенными неподалёку – возле автобусных остановок – переходами, которые упираются в зелёную зону, где зимой фактически будет «грязь и месиво».

Заместитель председателя комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич пояснил, что участок, к которому примыкает переход, сдан в аренду Санкт-Петербургской фирме и обустроить там нормальные подходы не представляется возможным. Его поддержала представительница городского ГИБДД, также отметив «сомнительную целесообразность перехода».

В свою очередь, представитель Управдор «Северо-Запад» отметила, что на данном участке будет установлено ограждение. По договоренности с арендатором, на расстоянии 2,2 метра по радиусу дороги обустроят тротуар.