0
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
18:19
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
17:50
Бойцы невидимого фронта
17:36
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
17:18
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Пешеходный переход решено сохранить на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе в Пскове

Члены комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова не поддержали ликвидацию регулируемого пешеходного перехода возле пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе. Такое заявление сделал начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ Ерем Сафарян сегодня, 31 октября, в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представительница ГИБДД отметила, что в основном на данном участке пользуются расположенными неподалёку – возле автобусных остановок – переходами, которые упираются в зелёную зону, где зимой фактически будет «грязь и месиво».

Заместитель председателя комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич пояснил, что участок, к которому примыкает переход, сдан в аренду Санкт-Петербургской фирме и обустроить там нормальные подходы не представляется возможным. Его поддержала представительница городского ГИБДД, также отметив «сомнительную целесообразность перехода».

В свою очередь, представитель Управдор «Северо-Запад» отметила, что на данном участке будет установлено ограждение. По договоренности с арендатором, на расстоянии 2,2 метра по радиусу дороги обустроят тротуар.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
31 октября 2017
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
31 октября 2017
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017» 1
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
31 октября 2017
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
31 октября 2017
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области

Идет загрузка...