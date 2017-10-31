Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове

17:36, 31 октября 2017, ПАИ

Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова, состоявшегося сегодня, 31 октября.

Вопрос о правилах заезда транспорта на территорию Кремля подняла депутат Псковского областного Собрания депутатов Борисенкова. Зампредседателя Управления городского хозяйства Пскова Евгений Зинкевич пояснил, что Псковский кремль - это памятник федерального значения, режим доступа к которому регулируется постановлением администрации Псковской области.

Он согласился, что стоящий сейчас на въезде в Довмонтов город знак не распространяется на транспорт проживающих внутри территории и машины обслуживающих организаций, ввиду чего священнослужители могут проезжать к Троицкому собору на автомобилях

Евгений Зинкевич отметил, что УГХ собирается готовить письмо в комитет по охране культурного наследия с просьбой по внесению изменений в постановление администрации в части режима доступа к объектам на территории Кремля, а также с предложением установки на въезде каких-то не диссонирующих с памятником ограждений, которые регулировали бы проезд транспорта.

При этом он заметил, что Марина Борисенкова, как областной депутат, тоже могла бы в этом помочь.