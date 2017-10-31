Центр лечения хронической сердечной недостаточности откроется в Псковской области

17:59, 31 октября 2017, ПАИ

1 ноября на базе Псковской городской больницы откроется Центр лечения хронической сердечной недостаточности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном комитете здравоохранения и фармации Псковской области, в Центре смогут наблюдаться пациенты, которые завершили стационарное лечение в этом лечебном учреждении.

«По мере внедрения новых и высокотехнологичных методов лечения данного заболевания сокращается смертность от острого инфаркта миокарда и, соответственно, возрастает количество пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. В связи с этим вопросы лечения и наблюдения таких пациентов приобретают особую актуальность. И, конечно, удобнее когда стационарное и амбулаторное ведение данной категории больных сконцентрировано на базе одной медицинской организации», — пояснили необходимость создания такого центра в Госкомитете.

В рамках амбулаторного и стационарного наблюдения врачи смогут отслеживать состояние больных и корректировать их лечение, а также контролировать выполнение рекомендаций пациентами. «Наша задача как можно дольше продлить активную жизнь таких пациентов», — подчеркнул специалист.

Первое время Центр лечения хронической сердечной недостаточности будет функционировать в тестовом режиме.