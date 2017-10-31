0
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
18:19
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
17:50
Бойцы невидимого фронта
17:36
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
17:18
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Центр лечения хронической сердечной недостаточности откроется в Псковской области

1 ноября на базе Псковской городской больницы откроется Центр лечения хронической сердечной недостаточности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Государственном комитете здравоохранения и фармации Псковской области, в Центре смогут наблюдаться пациенты, которые завершили стационарное лечение в этом лечебном учреждении.

«По мере внедрения новых и высокотехнологичных методов лечения данного заболевания сокращается смертность от острого инфаркта миокарда и, соответственно, возрастает количество пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. В связи с этим вопросы лечения и наблюдения таких пациентов приобретают особую актуальность. И, конечно, удобнее когда стационарное и амбулаторное ведение данной категории больных сконцентрировано на базе одной медицинской организации», — пояснили необходимость создания такого центра в Госкомитете.

В рамках амбулаторного и стационарного наблюдения врачи смогут отслеживать состояние больных и корректировать их лечение, а также контролировать выполнение рекомендаций пациентами. «Наша задача как можно дольше продлить активную жизнь таких пациентов», — подчеркнул специалист.

Первое время Центр лечения хронической сердечной недостаточности будет функционировать в тестовом режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
31 октября 2017
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
31 октября 2017
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017» 1
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
31 октября 2017
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
31 октября 2017
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области

Идет загрузка...