Новый роман Пелевина представлен на выставке «Новые книги» в центральной городской библиотеке Пскова

19:43, 31 октября 2017, ПАИ

В фонд Центральной городской библиотеки уже поступил новый роман культового писателя, лауреата многочисленных литературных премий Виктора Пелевина «iPhuck 10», вышедший 26 сентября 2017 года в издательстве «Эксмо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в в библиотеке. Это главная книжная премьера осени.

Роман написан от лица бестелесного компьютерного кода «обученного литературе».

А вот хештеги, которые намекают на события романа: #gadgets («гаджеты»), #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies («гендерные вопросы»), #триллер, #куда все катится, #тыполюбитьзаставиласебячтобыплеснутьмневдушучернымядом

Действие происходит где-то после шестидесятых годов нашего века, люди живут дополненной реальностью (вернее, нереальностью), дети появляются из пробирок, физическая любовь запрещена и презираема, Ангела Меркель канонизирована, политическая карта мира изменена до неузнаваемости. При этом дела в России изменились не радикально — она по-прежнему живет тем, что досталось ей по умолчанию (теперь она торгует не газом, а продажей своего воздушного пространства воюющим странам), и в ней так же преследуют за оскорбления чувства верующих и «наезд» на «Императорскую фамилию».

В обстоятельствах этого не очень дивного нового мира разворачивается история отношений Порфирия Петровича — компьютерной программы, которая занимается полицейскими расследованиями, параллельно сочиняя о них романы, и женщины-искусствоведа по имени Маруха Чо. Как и следует ожидать, эти отношения складываются в как раз такой роман-расследование с рассуждениями об искусстве.

Роман «iPhuck 10» - другой взгляд на природу AI и человека.

Новый роман Виктора Пелевина, самого остроумного, быстрореагирующего и точно отражающего современную действительность писателя, представлен на выставке «Новые книги» на абонементе Центральной городской библиотеки.