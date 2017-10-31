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Культура

В Михайловском пройдут гастроли театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России Владимира Рецептера

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в конце года пройдут очередные, в нынешнем году уже четвёртые, большие гастроли петербургского Пушкинского театрального центра — театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева, подчеркнув, что такие гастроли музей и театральный центр организуют во исполнение президентского поручения о создании в «Михайловском» постоянно действующего театрального проекта.

Этот проект предполагает постановку и самый широкий показ спектаклей по произведениям классической литературы. Как и в предыдущие годы, показы-2017 пройдут в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

На этот раз «Пушкинская школа» везёт в Святогорье девять спектаклей по произведениям, прежде всего, Пушкина, но и Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина, Батюшкова и других русских классиков. Среди включённых в афишу и две премьеры нынешнего года. Это — «Ревизор» Гоголя (впервые показан в апреле 2017 года; постановка Владимира Рецептера) и пушкинская «Полтава» (июль 2017 года; режиссёр — Владимир Рецептер).

Сцена из спектакля «Полтава» в постановке народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Фото со страницы театра в социальной сети.

Важно, что показы «Пушкинской школы» будут интересны не только искушённым театралам, предпочитающим интеллектуальные зрелища, но и юным зрителям, в том числе — учащимся общеобразовательных школ, потому что поставлены, в том числе и по произведениям, включённым в школьную программу. С полной афишей предстоящих гастролей «Пушкинской школы» в «Михайловском» можно познакомиться на официальном сайте музея.

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