Жителям деревни Полены Палкинского района напомнили правила противопожарной безопасности

20:02, 31 октября 2017, ПАИ

В рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и месячника гражданской обороны 31 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам осуществили рейд в жилом секторе деревни Полены Палкинского района.

В ходе рейда проинструктировано под роспись семь граждан, распространено 13 памяток о мерах пожарной безопасности и восемь памяток по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны. При проведении противопожарных инструктажей основное внимание уделено правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Палкинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.