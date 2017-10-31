0
20:50
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
20:16
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
18:53
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
18:19
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
17:50
Бойцы невидимого фронта
17:36
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
17:18
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Жителям деревни Полены Палкинского района напомнили правила противопожарной безопасности

В рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и месячника гражданской обороны 31 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам осуществили рейд в жилом секторе деревни Полены Палкинского района.

В ходе рейда проинструктировано под роспись семь граждан, распространено 13 памяток о мерах пожарной безопасности и восемь памяток по действиям населения в случае поступления сигналов гражданской обороны. При проведении противопожарных инструктажей основное внимание уделено правилам эксплуатации печного оборудования, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также требованиям к электрооборудованию и электроприборам.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Палкинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
31 октября 2017
Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ
31 октября 2017
Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ 1
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
31 октября 2017
До -5 градусов ожидается в Псковской области ночью 1 ноября
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
31 октября 2017
Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
31 октября 2017
Правила заезда машин на территорию Кремля хотят изменить в Пскове
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017»
31 октября 2017
Мастер-класс по танцам на пилоне посетили конкурсантки «Мисс Псков - 2017» 1
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
31 октября 2017
Tele2 проводит баттл между Псковом и Северо-Западом
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области
31 октября 2017
Условные террористы захватили объект Минобороны в Псковской области

Идет загрузка...