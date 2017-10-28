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Самолёт из «Домодедово» экстренно сел в Одессе из-за подозрительной сумки

Самолет, который следовал в Турцию из московского аэропорта «Домодедово», экстренно приземлился в Одессе из-за обнаруженной на борту подозрительной сумки. Об этом сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в своем фейсбуке.

Форостяк пояснил, что во время полета один из пассажиров пожаловался на расстройство желудка и долгое время находился в туалете. «Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку. Находка вынудила экипаж принять решение совершить экстренную посадку в Одессе»,— написал в Facebook Форостяк.

По словам советника украинской Нацполиции, самолет обследавали кинологи Госпогранслужбы Украины, но не нашли в найденной на борту самолета сумке ничего подозрительного.

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