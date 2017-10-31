Листовки с призывом оплаты долгов появились у жителей Пскова на квитанциях за оплату ЖКХ

20:16, 31 октября 2017, ПАИ

Судебные приставы УФССП России по Псковской области совместно с управляющими компаниями, обратились к псковичам с призывом о необходимости уплаты задолженности за пользование услугами ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам всегда составляют внушительную часть от общего объёма работы и нагрузки ОСП Псковской области.

С января по сентябрь 2017 года, на исполнении у судебных приставов-исполнителей УФССП России по псковской области находилось почти 26 тысяч исполнительных производств на сумму более 400 миллионов рублей.

В пользу организаций и предприятий ЖКХ по оконченным исполнительным производствам взыскано и перечислено 66 миллионов рублей, по неоконченным исполнительным производствам частично взыскана задолженность на сумму в 22 миллиона рублей.

Таким образом, в течение 2017 года судебные приставы-исполнители Псковской области вернули предприятиям ЖКХ около 88 миллионов рублей долгов за оказанные услуги и потребленные энергоресурсы.

Но на исполнении в отделах судебных приставов региона остаётся ещё свыше 15 тысяч исполнительных производств этой категории. Сумма задолженности предприятий и граждан по оплате услуг ЖКХ по этим производствам составляла 276 миллионов рублей.

В связи с этим, судебные приставы УФССП России по Псковской области совместно с управляющими компаниями, обращаются к псковичам с призывом о необходимости уплаты задолженности.

Взглянув на обратную сторону квитанции об оплате за пользование услугами ЖКХ, граждане смогут прочитать совет от службы судебных приставов о том, какие последствия ждут тех, кто не оплачивает долги и о том. что проверить - нет ли у Вас задолженности, можно путем обращения к информационному сервису «Банк данных исполнительных производств».

Квитанции с информацией от службы судебных приставов уже появились в почтовых ящиках жителей города.

Не копите свои долги, а оплачивайте!