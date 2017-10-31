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Общество

Владелец «Кириешек» и «Чипсонов» оказался долларовым миллиардером

Ряды российских долларовых миллиардеров пополнил Денис Штенгелов — владелец KDV Group, выпускающей в том числе пивные закуски Beerka, сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны», передает во вторник, 31 октября, Bloomberg.

Издание оценило состояние предпринимателя в сумму более миллиарда долларов. Отмечается, что с 2013 года холдинг сумел увеличить продажи более чем вдвое, до 95 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов) в год. Бросить вызов крупным игрокам рынка, таким как Frito-Lay и Mondelez International, компании Штенгелова удалось на фоне кризиса, спровоцированного обвалом цен на нефть, введением санкций США и ЕС.

По данным издания, KDV Group выиграла за счет широкого распространения снеков на фоне экономического спада и инфляции. Кроме того, из-за сильного ослабления рубля импортное продсырье, включая какао, стало очень дорогим. В результате россияне переключились на кондитерские изделия из отечественной муки. При этом компания Штенгелов смогла удержать цены на продукцию почти на четверть ниже, чем у конкурентов, свидетельствуют данные Nielsen Russia. Это удалось сделать благодаря тому, что KDV Group обладает активами по всей производственной цепочке — от сельхозферм до шоколадных фабрик.

Первые три строчки рейтинга миллиардеров Forbes занимают сооснователь Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос и основатель сети Zara Амансио Ортега. Причем Гейтс может уступить лидерство из-за своей благотворительной деятельности.

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