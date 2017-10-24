Ким Чен Ын пообещал облегчить нанесение макияжа жительницам Северной Кореи

20:41, 31 октября 2017, ПАИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 октября посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Е Чжон косметическую фабрику Пхеньяна. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что он осмотрел завод и отметил, что косметика, которая создается в стране, может конкурировать с мировыми брендами. По его словам, работники фабрики должны совершенствовать производство косметических средств и снабжать ими жителей страны.

Он осмотрел все цеха и сфотографировался на память с сотрудниками завода. Глава Северной Кореи также отметил, что женщинам, проживающим в стране, будет легче наносить макияж, и похвалил парфюмерию завода за высокий уровень качества.

В апреле нынешнего года финский журналист Мика Макелайнен (Mika Mäkeläinen), посетивший Пхеньян, утверждал, что северокорейским женщинам доступны всего 15 вариантов прически. Достоверность его слов вызвала сомнения у экспертов.