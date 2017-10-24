0
21:23
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
16:05
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
22:23
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
12:24
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
15:51
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
Еще новости
Страна и мир

Ким Чен Ын пообещал облегчить нанесение макияжа жительницам Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 октября посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Е Чжон косметическую фабрику Пхеньяна. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что он осмотрел завод и отметил, что косметика, которая создается в стране, может конкурировать с мировыми брендами. По его словам, работники фабрики должны совершенствовать производство косметических средств и снабжать ими жителей страны.

Он осмотрел все цеха и сфотографировался на память с сотрудниками завода. Глава Северной Кореи также отметил, что женщинам, проживающим в стране, будет легче наносить макияж, и похвалил парфюмерию завода за высокий уровень качества.

В апреле нынешнего года финский журналист Мика Макелайнен (Mika Mäkeläinen), посетивший Пхеньян, утверждал, что северокорейским женщинам доступны всего 15 вариантов прически. Достоверность его слов вызвала сомнения у экспертов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
24 октября 2017
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
23 октября 2017
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
17 октября 2017
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
15 октября 2017
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области

Идет загрузка...