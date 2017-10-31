Псковская школа №17 отметила 55-летний юбилей

20:50, 31 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 31 октября, школа № 17 города Пскова отметила свой 55-летний юбилей. Поздравить школу с праздником пришли представители органов власти города и области, общественности, ветераны педагогического труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава Пскова Иван Цецерский, поздравляя педагогов со знаменательной датой, сказал: «За 55 лет вы дали путевку в жизнь сотням выпускников. Большинство из них с теплотой вспоминают свою школьную жизнь, учителей и одноклассников. И как бы ни сложилась их судьба, школа всегда останется для них вторым домом, местом, где их помнят, любят и ценят», - сказал он.

Иван Цецерский пожелал юбилярам успехов и процветания, талантливых учеников, прославляющих школу и благодарных родителей: «Пусть и дальше здесь бурлит жизнь: школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников». Глава города вручил Почетные грамоты и цветы учителям.

Заместитель начальника Государственного Управления образования Псковской области Сергей Николаев поприветствовал педагогов и выразил слова благодарности за нелегкий труд.

Почетными грамотами поощрила отличившихся в труде педагогов исполняющая полномочия заместителя главы администрации Пскова Мария Михайлова, отметив уникальность школы № 17: «У вас царит особая атмосфера дружбы и товарищества, вы умеете бережно хранить традиции и создавать новые, воспитывать учеников, которые прославляют школу своими успехами и делами».

Начальник Управления образования города Игорь Прокофьев отметил славную историю учебного заведения и ее традиции, которые передаются молодой смене учителей, став прекрасным примером преемственности поколений.

Директор школы Светлана Алексеева выразила всем благодарность за то, что не остались равнодушными к учреждению в этот юбилейный год и пришли поздравить с праздником.

Также поздравления прозвучали от Псковского филиала Академии ФСИН России.