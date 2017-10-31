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Экономика

ЦБ рассказал о судьбе «карманных» банков

Многие российские банки продолжают выполнять роль карманных кредитных организаций своих собственников. Об этом во вторник, 31 октября, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, сообщает Rambler News Service.

Средства вкладчиков являются одним из самых дешевых ресурсов, поэтому многие банки изначально создавались собственниками для финансирования собственного бизнеса, отметил он. «В силу такого изначального дизайна нашей банковской системы многие банки даже после 15-20 лет [с момента] их создания так и продолжают, только в еще большем масштабе, финансировать проекты своих собственников», — сказал Поздышев.

«Они так и не переросли вот эту фазу "карманного" банка и не стали рыночными посредниками, финансовыми посредниками в экономике, а в основном обслуживают интересы собственников», — подчеркнул зампред ЦБ.

В июне зампред Поздышев сообщил, что ЦБ регулярно выявляет различные схемы раздувания капитала среди недобросовестных банков и что регулятор озабочен мягкостью наказания за фальсификацию финансовой отчетности.

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