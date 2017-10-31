Директор дома-интерната в Невельском районе оштрафован на 20 тыс рублей за нарушение при трудоустройстве бывшего госслужащего

21:14, 31 октября 2017, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при исполнении работодателями обязанности по сообщению о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности государственной службы, представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в апреле 2017 года должностным лицом, исполнявшим обязанности директора ГБУСО Псковской области «Туричинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы не направлено.

В этой связи заместителем межрайонного прокурора в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении мировым судьей судебного участка № 25 Усвятского района и.о. директора ГБУСО Псковской области «Туричинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.