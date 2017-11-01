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Экономика

27 лет назад в СССР доллар перестал стоить 63 копейки

1 ноября 1990 года доллар перестал стоить 63 копейки – был введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам, сообщает сalend.ru.

Новый курс в 1,8 рубля за один доллар появился благодаря указу президента СССР Михаила Горбачева «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». Указ был издан «в целях усиления экономической заинтересованности и ответственности предприятий и организаций за результаты внешнеэкономической деятельности, стимулирования экспорта и рационализации импорта, создания эффективного механизма перераспределения валютных ресурсов страны, осуществления практических шагов в направлении конвертируемости рубля в условиях перехода на рыночные отношения». Госбанку СССР было вменено в обязанность корректировать коммерческий курс рубля к иностранным валютам ведущих промышленно развитых стран.

С 1 ноября 1990 года курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три колонки: «официальный курс», «коммерческий курс» и «специальный курс».

Официальный курс, исчисленный на базе ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа, международных статистических сопоставлений, а также для расчетов по погашению ранее выданных государственных кредитов, имеющих соответствующую оговорку.

Коммерческий курс определялся на базе трехкратного превышения стоимости иностранной валюты по отношению к официальному курсу и являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей.

Специальный курс применялся при продаже свободно конвертируемых валют гражданам при выезде за границу, а также при покупке этого вида валют. Со 2 апреля 1991 года этот курс был отменен, и валюта граждан стала обмениваться по рыночному (туристскому) курсу (до 200 долларов в год). Для покупки иностранной валюты было необходимо предъявлять документы, подтверждающие, что валюта приобретается для зарубежной поездки. Нынешняя система, при которой валюту можно покупать совершенно свободно, была введена только в июле 1992 года телеграммой Центрального банка РФ.

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