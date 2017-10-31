Регионам могут выделить средства на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году

21:31, 31 октября 2017, ПАИ

Министр труда Максим Топилин заявил, что власти могут выделить 10 млрд. руб., которые пойдут, в том числе, и на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году.

«Сейчас Министерство финансов готовит распределение 10 млрд руб., которые предусмотрены в бюджете. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате бюджетников, то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 млрд руб. Это восемь регионов»,— подчеркнул Топилин (цитата по «РИА Новости»). По его слловам, если министерство распределит эту дополнительную финансовую помощь, то регионы смогут «полностью смогут закрыть потребность».

В начале лета стало известно, что правительство может рассмотреть вопрос о разной индексации зарплат бюджетникам, не подпадающим под майские указы. Смягчение требований майских указов по росту зарплат бюджетников позволило регионам закончить 2016 год с лучшим за последние девять лет общим балансом бюджетов. К такому выводу пришло агентство АКРА, изучив данные Казначейства и Росстата.