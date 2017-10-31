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Экономика

В Турции предложили отменить «всё включено»

Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен предложил отменить систему «все включено» для турецких курортов, сообщает газета Sözcü.

По его мнению, туристический сектор должен уходить от концепции гостиничного туризма. Паландокен считает, что с ликвидацией «все включено» туристы начнут чаще посещать достопримечательности и ходить по магазинам.

Издание отмечает, что чаще всего «все включено» любят пользоваться российские и немецкие туристы. В рамках этой системы, объясняет Sözcü, туристы редко покидают территорию гостиницы, так как не хотят пропустить завтрак, обед или ужин.

В результате в большинстве случаев они совершают только две поездки внутри Турции — из аэропорта в отель и обратно.

К 2023 году Турция рассчитывает войти в пятерку лучших в мире направлений и принимать около 50 миллионов туристов в год. Однако в экспертной среде не уверены, что это возможно при сохранении системы «все включено».

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