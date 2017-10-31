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Общество

За потраченное на игры и фильмы время заплатят криптовалютой

Основатель портала CarPrice Эдуард Гуринович, генеральный директор Руформ (Rutube, Pladform) Армен Гулинян, а также основатель компании Innova Георгий Чумбуридзе объявили о запуске новой криптовалюты, обеспеченной пользовательским временем, под названием mytimecoin (MYTC).

Как пояснил «Ленте.ру» Гуринович, MYTC будет выплачиваться за потраченное пользователем время. В качестве примера он привел игры, фильмы, СМИ и даже такси — за потраченное на предоставленную услугу время вам будет перечислена сумма в MYTC.

Создатели новой криптовалюты обещают, что ее можно будет обменять на криптовалютной бирже на другие электронные деньги, а также расплатиться ей с сервисами-партнерами MYTC. Система новой криптовалюты будет работать на базе двух параллельных блокчейнов: один используется для подтверждения потраченного времени, второй записывает финансовые выплаты.

Какие компании заинтересованы в сотрудничестве с MYTC, Гуринович пока не уточнил, отметив, что в настоящее время ведутся переговоры с «десятком компаний». Запуск полноценной платформы запланирован на второй квартал 2018 года, к этому моменту основатели MYTC рассчитывают договориться о сотрудничестве с 50-60 компаниями.

Во вторник, 24 октября, о запуске собственной криптовалюты объявил крупнейший паблик «ВКонтакте» — MDK. Уже 7 ноября MDK планирует провести ICO (первичное размещение токенов, аналог IPO для криптовалют). Основатель паблика Роберто Панчвидзе ожидает привлечь таким образом один миллион долларов.

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