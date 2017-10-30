Познер рассказал об интервью с Ассанжем

22:13, 31 октября 2017, ПАИ

Российский тележурналист Владимир Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom рассказал о том, как он договорился об интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и как проходила беседа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Познера, ранее ему не удавалось договориться об интервью, однако в Стокгольме он встретился с человеком, близким к Ассанжу. Через него удалось выйти на помощника основателя WikiLeaks и утвердить интервью. Познер добавил, что ему также пришлось выполнить ряд условий.

«Я позвонил в дверь посольства, мне открыл охранник, который проверяет кто вы и что вы. Потом, когда вы входите, он ведет вас в такой предбанник, спрашивает, есть ли у вас телефон. У меня их было два, он сказал — пожалуйста, отдайте их мне. Также он спросил, есть ли у меня паспорт, и сказал, что все отдаст, когда я завершу свою работу. Затем мы отправились в помещение, где должно произойти само интервью. Оно находится на первом этаже, окна плотно закрыты и завешаны занавесками, чтобы никто не мог не только посмотреть внутрь, но и ничего не услышал», — сказал журналист.

Познер подчеркнул, что Ассанж не выглядел подавленным из-за того, что он не может покинуть стены посольства Эквадора.

«У здания посольства я заметил, что рядом припарковано несколько машин с затемненными стеклами, при этом на передних сиденьях никого не было, но двигатели работали. Также, когда я заходил, рядом со зданием прогуливались несколько человек в гражданском, а когда я вышел, они все еще прогуливались. Понятно, что это слежка, и выйти он не может — его сразу схватят», — добавил он.

Журналист отметил, что интервью писалось в режиме прямого эфира, из него ничего не вырезано.

«Мне показалось, что он находится в нормальном состоянии. Конечно, он напряжен, но не производит впечатление подавленного человека или пребывающего в депрессии, совсем нет. Он отдает себе отчет в тяжести своего положения, может пошутить на эту тему, по-моему, он абсолютно адекватен», — сказал Познер.

Интервью Ассанжа вышло на Первом канале вечером 30 октября. В нем основатель WikiLeaks, в частности, сказал, что думал над возможностью получения политического убежища в России.