В Петербурге увеличили интервал при использовании суточных проездных в метро

22:30, 31 октября 2017, ПАИ

С 1 ноября 2017 года интервал между поездками в рамках использования суточного проездного билета составит 20 минут. Это касается наземного транспорта (трамваев, троллейбусов, автобусов) и метро, сообщили Росбалту в пресс-службе метрополитена.

До этого тайм-аут составлял 10 минут.

Кроме того, с начала ноября при покупке именных единых и комбинированных билетов покупателю будет выдаваться кассовый чек. С 1 июля 2018 года кассовые чеки будут выдаваться на все виды реализуемой в кассах метрополитена продукции, включая жетоны.