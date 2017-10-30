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Политика

США запретили своим гражданам участвовать в ряде энергопроектов с Россией

Министерство финансов США запретило американцам сотрудничать с Россией по проектам, связанным с добычей нефти. «Гражданам США запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредовано товары или услуги, а также технологии в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах, на арктическом шельфе в Российской Федерации»,— говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Запрет касается сотрудничества с физическими и юридическими лицами в России, которые Вашингтон уже внес или может внести в список санкций, поясняется в документе. При этом новый порядок распространяется на проекты, которые начинаются 29 января 2018 года или позднее, пишет Коммерсант.

Минфин США пояснил, что санкции в отношении энергетического сектора России связаны с конфликтом на Украине.

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, Вашингтон осторожно подходит к разработке нормативов по санкциям против Москвы. Он подчеркнул, что особенного это касается нормативов для компаний, которые занимаются бизнесом. Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал документ, который превратил в закон ряд прежних санкций в отношении России, принятых еще при администрации Барака Обамы, и значительно усложнил процедуру их снятия.

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