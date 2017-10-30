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Политика

Петиция за импичмент Трампа набрала миллион подписей

Петиция за импичмент президента США Дональда Трампа, размещенная на сайте американского миллиардера Тома Стайера, набрала более миллиона подписей в течение 10 дней. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает The Hill.

Предприниматель, сторонник Демократической партии начал кампанию против Трампа 20 октября. Он опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором обвинил Трампа в нарушении ряда законов и агрессивной внешней политике.

Также Стайер написал письма губернаторам и мэрам американских городов с призывом выступить за импичмент президента. Трамп 27 октября в своем Twitter прокомментировал замыслы Стайера, назвав его «чокнутым и абсолютно ненормальным».

Конституция США предусматривает возможность импичмента президента, пишет Лента.ру. Для этого нужно собрать большинство голосов в палате представителей, после чего необходимо заручиться голосами двух третей членов сената.

Том Стайер — миллиардер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital. Его состояние оценивается в 1,61 миллиарда долларов. Стайер является убежденным сторонником Демократической партии и несколько раз жертвовал им деньги на избирательные кампании. Также он спонсирует проекты, связанные с защитой окружающей среды.

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