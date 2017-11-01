Интеллектуальный турнир прошёл в честь 25-летия Псковского филиала Академии ФСИН

09:11, 01 ноября 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России провели интеллектуальный турнир, посвящённый 25-летию со дня образования учебного заведения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в турнире, который включал в себя интеллектуальные состязания «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Ворошиловский стрелок», приняли участие 10 команд.

В «Брейн-ринге» и «Что? Где? Когда?» победу одержала сборная 2 курса «10 килобайт», команда 4–5 курсов стала первой в игре «Ворошиловский стрелок».

По итогам всего турнира победила команда «10 килобайт», второе место заняла сборная первокурсников «Щит победы», на третьем месте – «Союз псковских курсантов» третьего курса.

Организатор турнира и куратор интеллектуального клуба совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала академии Роман Иваняков отметил хорошую игру первокурсников и достаточно высокий уровень их подготовки. «Из десяти команд в составе интеллектуального клуба Псковского филиала академии – 4 команды сформированы из числа курсантов и студентов первого курса, что говорит о неплохой перспективе развития интеллектуального клуба вуза», – сказал он.

Отметим, что с 7 ноября в Псковском филиале академии будет проходить турнир по интеллектуальным играм, посвященный Дню народного единства.