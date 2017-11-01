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Общество

В домах жителей плюсского посёлка Заплюсье стало теплее

31 октября в домах жителей посёлка Заплюсье Плюсского района потеплело. Как стало известно Псковскому агентству информации, жалобы от населения на низкую температуру в жилых помещениях поступали 28 октября.

В результате проверки было выявлено, что котельная в населенном пункте не выдает надлежащую температуру теплоносителя на выходе из-за повышенной влажности топлива. 29 октября был запущен второй котёл, дополнительно подвезены 150 кубометров сухой щепы,  котельная обеспечена топливом на 7 дней. 

По состоянию на 21:00 31 октября температура теплоносителя на выходе составляла 52 градуса.

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