В домах жителей плюсского посёлка Заплюсье стало теплее

09:23, 01 ноября 2017, ПАИ

31 октября в домах жителей посёлка Заплюсье Плюсского района потеплело. Как стало известно Псковскому агентству информации, жалобы от населения на низкую температуру в жилых помещениях поступали 28 октября.

В результате проверки было выявлено, что котельная в населенном пункте не выдает надлежащую температуру теплоносителя на выходе из-за повышенной влажности топлива. 29 октября был запущен второй котёл, дополнительно подвезены 150 кубометров сухой щепы, котельная обеспечена топливом на 7 дней.

По состоянию на 21:00 31 октября температура теплоносителя на выходе составляла 52 градуса.