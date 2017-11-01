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Экономика

В 2020 году цены на нефть могут вернуться к уровню 100 долларов за баррель

Падение цен на нефть может закончиться уже в следующем году, а в 2020-м они способны вернуться к 100 долларам за баррель, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Об этом пишет газета «Известия».

Согласно прогнозу, уже в 2017 году доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора вернутся к уровням 2015 года и даже превысят их. С одной стороны, рост цен на нефть позитивен для бюджета страны, с другой — он опасен соблазном вернуться к сырьевой модели, отмечают эксперты.

По оценке Минфина, разработанные Правительством бюджетные правила могут стабилизировать влияние на экономику колебаний цен на нефть.

«Новая конструкция бюджетных правил, на основании которых определен предельный объем расходов федерального бюджета в 2018–2020 годах, — это ключевой механизм снижения зависимости внутренних экономических условий от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры», — рассказали в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, в 2014 году нефтегазовые доходы бюджета составили 7,4 трлн рублей, в 2015-м — 5,86 трлн, в 2016-м — 4,84 трлн. В 2017 году бюджетом запланировано 5,05 трлн. Базовый прогноз Минэкономразвития исходит из цены на нефть в $49 в текущем году и снижения до $41–43 до 2020 года.

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