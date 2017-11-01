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Политика

Графа «против всех» не появится в бюллетенях до выборов президента

Графа «против всех» не появится в избирательных бюллетенях до выборов президента. Вернуться к обсуждению этой темы могут уже после марта 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Эксперты полагают, что графа «против всех» на федеральных выборах избыточна, поскольку так голосовали максимум 3–4% избирателей. По их мнению, возвращение этой графы вряд ли мобилизует значительные электоральные группы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 октября заявила, что в бюллетени на выборах «в среднесрочной перспективе» может быть возвращена графа «против всех». Глава комитета СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что парламентарии сейчас не разрабатывают новых поправок на эту тему. Он подчеркнул, что подобная практика применяется во многих странах, но в России «в текущей повестке принятие такого закона не стоит».

Напомним, пункт «против всех» присутствовал в избирательных бюллетенях с 1991 по 2006 год.

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