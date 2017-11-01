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Общество

До 10 лет тюрьмы грозит двум работницам порховского маслосырзавода за мошенничество

Двум работницам порховского маслосырзавода грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, в период с 7 февраля 2012 по 21 января 2016 года две жительницы Дедовичского района - работницы порховского маслосырзавода - искусственно завышали объемы поставленного молока и составляли фиктивные учетные документы, а также от имени знакомого индивидуального предпринимателя предоставляли ложные накладные на не поставленное молоко. Всего за указанный период женщины выручили 3,3 млн. рублей.

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении двух жительниц Дедовичского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

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