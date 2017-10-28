Водитель в состоянии наркотического опьянения задержан в Пскове

09:56, 01 ноября 2017, ПАИ

В Пскове на улице Ижорского батальона сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ведомства обратили внимание на автомобиль, водитель которого на дороге вел себя неадекватно. После остановки транспортного средства у молодого человека были обнаружены признаки наркотического опьянения. Мужчина передан сотрудникам ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.