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Общество

Правильно утилизировать биологические отходы обязала прокуратура предприятие в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе прокуратура обязала предприятие по животноводству правильно осуществлять утилизацию биологических отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение статьи 18  Закона РФ от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии» в ООО «Просвет», осуществляющим деятельность в сфере животноводства, не соблюдаются установленные ветеринарно-санитарные правила убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства.

В этой связи прокурор Пустошкинского района в адрес директора ООО «Просвет» внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, в ООО «Просвет» созданы условия для соблюдения ветеринарно-санитарных правил путем заключения договора платной утилизации падежа сельскохозяйственных животных, отходов от забоя, мясных полуфабрикатов. 

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