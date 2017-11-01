Студенты истфака провели субботник в Псковском музее

15:49, 01 ноября 2017, ПАИ

Студенты первого курса исторического факультета Псковского государственного университета приняли участие в цикле субботников на объектах Псковского музея-заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, в октябре в рамках ежегодной акции «Университет городу» студенты поработали в Псковском кремле, на территории Мирожского монастыря и дома-музея В. И. Ленина («Искра»).

Как отметили в заповеднике, студенты исторического факультета постоянно принимают участие в акциях и мероприятиях в качестве волонтеров, проходят практику, знакомясь с музейной работой.