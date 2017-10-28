На шесть тысяч рублей суд оштрафовал псковичку за поддельный больничный

09:45, 01 ноября 2017, ПАИ

На 6 тысяч рублей оштрафовал мировой суд города Пскова 33-летнюю местную жительницу за использование подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, женщина – кухонный работник одного из псковских колледжей без уважительной причины совершила прогулы и поэтому опасалась увольнения.

Чтобы скрыть прогулы, она у дома 44 по Рижскому проспекту у неустановленного лица приобрела подложный бланк листка нетрудоспособности. Женщина собственноручно внесла в него свою фамилию и ложные сведения о том, что 20 дней находилась на лечении в Псковской областной клинической больнице и была нетрудоспособна, а также фамилию медицинского работника, выдавшего листок нетрудоспособности.

Свою вину подсудимая признала в полном объеме, в судебном заседании заявила о раскаянии в содеянном.