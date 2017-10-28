Подозреваемый в совершении нескольких грабежей подросток задержан в Великих Луках

09:58, 01 ноября 2017, ПАИ

Подозреваемый в совершении нескольких грабежей подросток задержан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 29 октября возле подъезда дома по улице Ставского у 54-летней женщины неизвестный молодой человек похитил сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Здесь же на улице Ставского 30 октября у другой гражданки незнакомец отобрал пакет с деньгами и банковской картой. В тот же день у дома по улице Горицкой еще одна горожанка подверглась нападению злоумышленника, который похитил у нее сумку с деньгами и продуктами.

По этим фактам возбуждены уголовные дела. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний учащийся из Великолукского района. Юноша дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.