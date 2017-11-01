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Общество

Ярмарка «выходного дня» отменена в Великих Луках в связи с празднованием Дня народного единства

4 ноября в Великих Луках в связи с празднованием Дня народного единства не будет проводиться ярмарка «выходного дня» на улице Льва Толстого (от улицы Некрасова до Октябрьского проспекта). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Следующая ярмарка «выходного дня» запланирована на 11 ноября.

Празднование состоится на площади Ленина. Центральные улицы города будут перекрыты.

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